Ausblick: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Floor Decor äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu 1,90 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
