Ausblick: Floor Decor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Floor Decor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,454 USD aus. Im letzten Jahr hatte Floor Decor einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,17 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Floor Decor einen Umsatz von 1,12 Milliarden USD eingefahren.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,81 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,70 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at