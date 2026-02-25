Flowco a Aktie
WKN DE: A40Z8Q / ISIN: US3429091081
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Flowco A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flowco A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,324 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Flowco A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 189,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 186,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 752,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 535,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: Flowco A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Flowco A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
|22,28
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.