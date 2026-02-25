Ausblick: Flowco A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flowco A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,324 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Flowco A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 189,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 186,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 752,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 535,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at