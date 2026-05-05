Flowco a Aktie

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WKN DE: A40Z8Q / ISIN: US3429091081

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Flowco A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flowco A wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,331 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 372,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 192,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 206,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 912,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 759,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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