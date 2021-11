Ausblick: Flower One präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flower One wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.11.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Flower One für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 51,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,0 Millionen USD gegenüber 11,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,525 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 69,6 Millionen USD, gegenüber 34,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at