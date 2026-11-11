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WKN: 632326 / ISIN: US3434981011

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Flowers Foods verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flowers Foods wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,152 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Flowers Foods 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Flowers Foods mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,779 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,09 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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