WKN: 632326 / ISIN: US3434981011

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Flowers Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flowers Foods wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,154 USD. Dies würde einer Verringerung von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Flowers Foods 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Flowers Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD im Vergleich zu 1,17 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,25 Milliarden USD, gegenüber 5,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

