Flowserve Aktie
WKN: 864999 / ISIN: US34354P1057
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Flowserve legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Flowserve wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Flowserve im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,16 Milliarden USD aus.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,88 Milliarden USD, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flowserve Corp.
|
07:01
|Ausblick: Flowserve legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Flowserve präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Flowserve Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Flowserve Corp.
|62,86
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX wenig bewegt -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso seitwärts. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.