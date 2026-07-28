Ausblick: Flowserve legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Flowserve wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Flowserve im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,16 Milliarden USD aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,88 Milliarden USD, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at