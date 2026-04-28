Ausblick: Flowserve präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Flowserve veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,801 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Flowserve noch 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Flowserve 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flowserve 1,14 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,12 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at