Ausblick: Flowserve verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flowserve präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,982 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,20 Prozent verringert. Damals waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Flowserve soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,10 USD, gegenüber 2,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at