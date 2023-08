Ausblick: Fluence Energy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fluence Energy A wird am 09.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Verlust von -0,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,275 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 478,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 100,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,608 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,083 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at