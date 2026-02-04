Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fluence Energy gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,207 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 157,64 Prozent auf 481,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,087 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
