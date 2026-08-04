Fluence Energy Aktie

Fluence Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick auf Quartalsbilanz 04.08.2026 13:21:00

Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Experten an Fluence Energy.

Fluence Energy wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 602,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluence Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 819,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,36 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fluence Energy-Aktie rutscht ab: Siemens-Tochter macht weiterhin Verluste

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fluence Energy

mehr Nachrichten