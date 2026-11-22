Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fluence Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fluence Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,452 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fluence Energy noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.
18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluence Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 812,1 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,255 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 2,40 Milliarden USD im Vergleich zu 2,26 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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