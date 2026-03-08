Fluent Aktie
WKN DE: A409HG / ISIN: US34380C2017
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Fluent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fluent wird am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,077 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fluent -0,190 USD je Aktie vermeldete.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,6 Millionen USD gegenüber 65,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,34 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,873 USD, gegenüber -1,800 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 209,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 254,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluent Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Fluent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Fluent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fluent Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Fluent Inc Registered Shs
|3,63
|12,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.