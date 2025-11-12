Fluent Aktie
Ausblick: Fluent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fluent präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,670 USD, gegenüber -1,800 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 218,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 254,6 Millionen USD generiert wurden.
