Fluent Aktie
WKN DE: A409HG / ISIN: US34380C2017
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fluent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fluent wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,49 Prozent auf 50,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 212,9 Millionen USD, gegenüber 208,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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