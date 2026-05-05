Fluidigm Aktie
WKN DE: A0RADJ / ISIN: US34385P1084
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fluidigm legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fluidigm wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,047 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fluidigm in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 17,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 40,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 81,5 Millionen USD, gegenüber 85,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidigm Corp
|
07:01
|Ausblick: Fluidigm legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Fluidigm legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Fluidigm Corp
Aktien in diesem Artikel
|Fluidigm Corp
|0,79
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.