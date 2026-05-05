Ausblick: Fluidigm legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fluidigm wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,047 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fluidigm in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 17,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 40,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 81,5 Millionen USD, gegenüber 85,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at