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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fluidra legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fluidra lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fluidra die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Fluidra für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,56 Prozent auf 567,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 564,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,930 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,27 Milliarden EUR, gegenüber 2,22 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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