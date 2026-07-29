Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fluidra stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fluidra wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,567 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fluidra noch 0,460 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 693,2 Millionen EUR gegenüber 662,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,25 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,930 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden EUR, gegenüber 2,22 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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