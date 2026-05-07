Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fluor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fluor lädt am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,616 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,89 Milliarden USD – ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fluor 3,98 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,33 Milliarden USD, gegenüber 15,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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