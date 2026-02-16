Fluor Aktie

Fluor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Fluor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fluor wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,342 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,57 USD je Aktie gewesen.

Fluor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,75 Milliarden USD, gegenüber 16,32 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Fluor Corp. 38,34 0,24% Fluor Corp.

