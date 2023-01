Ausblick: Flushing Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Flushing Financial wird am 26.01.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,503 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Flushing Financial ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 60,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 261,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 251,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at