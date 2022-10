Ausblick: Flushing Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Flushing Financial wird am 25.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,603 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 64,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 2,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 261,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 251,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

