Ausblick: Flushing Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flushing Financial wird am 31.10.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,242 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Flushing Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 46,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 70,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,812 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 190,8 Millionen USD, gegenüber 253,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at