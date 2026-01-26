Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Flushing Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Flushing Financial wird sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial -1,610 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,62 Prozent auf 62,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial noch 47,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 241,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 405,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
