Flutter Entertainment Aktie

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Flutter Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flutter Entertainment wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,89 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Flutter Entertainment 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,94 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 30,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

25 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,61 Milliarden USD, gegenüber 14,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

