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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Flutter Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flutter Entertainment veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,09 USD. Dies würde einer Verringerung von 30,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Flutter Entertainment 1,57 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Flutter Entertainment in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,15 USD, gegenüber -1,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 30 Analysten auf durchschnittlich 18,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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