Flutter Entertainment Aktie

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WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Flutter Entertainment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Flutter Entertainment wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,536 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Flutter Entertainment 0,590 USD je Aktie eingenommen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,23 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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