Ausblick: Flyht Aerospace Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Flyht Aerospace Solutions präsentiert in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,013 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,037 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Flyht Aerospace Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,8 Millionen CAD im Vergleich zu 4,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,089 CAD, gegenüber -0,238 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 28,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at