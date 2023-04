Ausblick: Flyht Aerospace Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Flyht Aerospace Solutions wird am 13.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,013 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 242,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 CAD im Vergleich zu -0,190 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 30,9 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at