Ausblick: Flywire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flywire lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Flywire die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Flywire nach den Prognosen von 13 Analysten 156,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,441 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 748,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 623,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at