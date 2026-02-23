Ausblick: Flywire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Flywire wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 144,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 117,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,105 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 598,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 492,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

