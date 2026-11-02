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WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Flywire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Flywire veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen, dass Flywire für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,312 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Flywire in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 233,3 Millionen USD im Vergleich zu 200,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 762,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 623,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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