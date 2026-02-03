FMC Aktie

FMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: FMC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FMC wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll FMC 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FMC 1,22 Milliarden USD umsetzen können.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,93 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu FMC Corp.

Analysen zu FMC Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

FMC Corp. 13,21 0,04% FMC Corp.

