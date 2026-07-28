Ausblick: FMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FMC wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,222 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 58,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 14,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 895,1 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber -17,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at