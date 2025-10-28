FMC Aktie

WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: FMC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FMC wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,852 USD aus. Im letzten Jahr hatte FMC einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,47 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,19 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen

FMC Corp. 18,43 -9,68% FMC Corp.

