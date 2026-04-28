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WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: FMC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FMC wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,382 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll FMC mit einem Umsatz von insgesamt 745,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -17,880 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 3,70 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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