Ausblick: FNB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FNB wird am 16.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,384 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 30,26 Prozent auf 454,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at