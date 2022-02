Ausblick: Focus Financial Partners A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Focus Financial Partners A wird am 17.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 484,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 379,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,88 USD, gegenüber 2,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at