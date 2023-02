Ausblick: Focus Financial Partners A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Focus Financial Partners A veröffentlicht am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten schätzen, dass Focus Financial Partners A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,909 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Focus Financial Partners A nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 516,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 523,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,32 USD, gegenüber 3,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,80 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

