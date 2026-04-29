Fomento Econom. Mexica Aktie

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WKN: 914505 / ISIN: MXP320321310

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fomento Econom Mexica legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fomento Econom Mexica lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fomento Econom Mexica im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 MXN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 204,74 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fomento Econom Mexica einen Umsatz von 195,82 Milliarden MXN eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,60 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,20 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 895,53 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 840,95 Milliarden MXN Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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