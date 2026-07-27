Fomento Econom. Mexica Aktie

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WKN: 914505 / ISIN: MXP320321310

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fomento Econom Mexica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fomento Econom Mexica wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass Fomento Econom Mexica für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 226,57 Milliarden MXN gegenüber 211,36 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,90 MXN, gegenüber 5,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 899,25 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 840,95 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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