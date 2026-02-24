Fomento Econom. Mexica Aktie

WKN: 914505 / ISIN: MXP320321310

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fomento Econom Mexica stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fomento Econom Mexica gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,58 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Econom Mexica 1,95 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Fomento Econom Mexica 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 220,17 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fomento Econom Mexica 208,31 Milliarden MXN umsetzen können.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,79 MXN je Aktie, gegenüber 6,49 MXN je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 822,49 Milliarden MXN fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 781,59 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

