Fomento Economico Mexicano Aktie

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WKN: 915671 / ISIN: US3444191064

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fomento Economico Mexicano gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fomento Economico Mexicano wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 18,85 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Economico Mexicano 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 226,44 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 10,82 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 97,29 MXN, während im vorherigen Jahr noch 2,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 898,82 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 43,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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