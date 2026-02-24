Ausblick: Fomento Economico Mexicano informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fomento Economico Mexicano veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 25,82 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 220,17 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 10,37 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 67,95 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 822,49 Milliarden MXN, gegenüber 42,64 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at