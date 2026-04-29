Ausblick: Fomento Economico Mexicano präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fomento Economico Mexicano lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fomento Economico Mexicano die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,44 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 204,95 Milliarden MXN für Fomento Economico Mexicano, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,59 Milliarden USD erzielt wurde.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 86,09 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 895,33 Milliarden MXN, gegenüber 43,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at