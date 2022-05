Ausblick: Fomento Economico Mexicano präsentiert Quartalsergebnisse

Fomento Economico Mexicano präsentiert in der am 02.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 14,35 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fomento Economico Mexicano noch ein Gewinn pro Aktie von 12,76 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 139,80 Milliarden MXN gegenüber 124,47 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 76,12 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 79,28 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 606,71 Milliarden MXN, gegenüber 556,26 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at