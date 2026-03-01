FORACO INTERNATIONALAct. Nom. Aktie
WKN DE: A0MYBD / ISIN: FR0010492199
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom legt Quartalsergebnis vor
FORACO INTERNATIONALAct Nom öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 85,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,173 USD, gegenüber 0,390 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 259,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 402,0 Millionen CAD generiert worden waren.
