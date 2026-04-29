FORACO INTERNATIONALAct. Nom. Aktie

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WKN DE: A0MYBD / ISIN: FR0010492199

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse

FORACO INTERNATIONALAct Nom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,25 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 64,6 Millionen USD für FORACO INTERNATIONALAct Nom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 78,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,213 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,220 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 298,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 360,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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